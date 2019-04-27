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Esenyurt'ta tahliye edilen vatandaşlar pansiyonlara yerleştirildi

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde çatlaklar oluşan bir caddenin trafiğe kapatılmasının ardından evlerinden tahliye edilen vatandaşlar belediye tarafından pansiyonlara yerleştirildi.

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar oluşan bir caddenin trafiğe kapatılmasının ardından evlerinden tahliye edilen vatandaşlar belediye tarafından pansiyonlara yerleştirildi.


İstanbul Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve bir binada çatlakların oluşmasının ardından valilik tarafından tedbir amaçlı 25 bina tahliye edildi. Tahliye edilen bazı vatandaşlar ilçede yer alan akrabalarının yanına geçici olarak yerleşti. Bazı vatandaşlar, tahliye işlemlerinin ardından kriz masasının oluşturulduğu iki okula getirildi. Burada çocuklarıyla beraber kalan vatandaşlar, gece saatlerinde ticari taksilerle ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.

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