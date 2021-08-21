Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi

Esenyurt'ta yokuş aşağıya giden yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra bir AVM'nin duvarına çarparak durabildi. Hafif yaralanan genç sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yokuş aşağıya giden yolda 35 AIU 634 plakalı araç sürücüsü genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım kenarına vurup takla attı ardından da bir alışveriş merkezinin duvarına vurarak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri sürücünün yardımına koştu. Genç sürücü takla atan araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.