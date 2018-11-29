Esenyurt'ta taksi durağı sahibine silahlı saldırı

Esenyurt'ta bir taksi durağının sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, taksi durağına gelip taksi durağının sahibi Yusuf Y.'yi kurşunlayarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.00 sularında Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağı sahibi olduğu öğrenilen Yusuf Y., husumetli olduğu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Yusuf Y. ağır yaralanırken, taksi durağının çevresine boş kovanlar saçıldı. Şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında sürücüler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.