Esenyurt'ta taksiciyi gasp eden zanlı kamerada

Esenyurt'ta, bir taksi şoförünün boğazına bıçak dayayıp, 230 lira gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 45 güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda 8 saat içinde yakalandı. Olaya karıştığı kıyafetleriyle daha öncede başka bir suça karıştığı ortaya çıkan gasp zanlısının, yaşattığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Limon sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Bayramçırak'ın kullandığı 34 TJB 31 plakalı taksiye binen Doğan Ç., sokak üzerine geldiğinde sürücünün boğazına bıçak dayadı. Taksi şoförünün 230 lirasını bıçak ile tehdit ederek gasp eden şüpheli daha sonra yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Taksi şoförü Bayramçırak ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şoförün ifadesini aldıktan sonra şüphelinin peşine düştü.

45 güvenlik kamerası incelendi şüpheli 8 saatte yakalandı

Olay sonrası çevrede 45 güvenlik kamerasını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan Doğan Ç.‘nin aynı kıyafetle daha önce başka bir suça karıştığı tespit edildi. Yeri tespit edilen Doğan Ç. gasp ettiği parayı harcayamadan 8 saat içinde yakalandı. Para, geri taksiciye iade edilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Ç., adliyeye sevk edildi.

“Telefonu ver gırtlağını keserim”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Uğur Bayramçırak, “Şahsı aldım arabama, ‘Aileme gideceğim' dedi. Sokağa girdiğim de buranın çıkmaz olduğunu söyledim. O da ‘Ağabey alttan gir' dedi. Girer girmez sağa yanaşmamı söyledi. Sol eliyle gırtlağımı tuttu, bıçağı dayadı. ‘Telefonu ver, gırtlağını keserim' dedi. O sırada kemerimi çözmüştüm. Bıçağı biraz gevşetti, kendimi dışarı attım. ‘Gasp var' diye bağırdım. Daha sonra polis ekipleri gelerek çalışmalarda bulundu. 8 saat içinde beni arayıp, şahsı yakaladıklarını söylediler. Ben başta İl Emniyet Müdürümüze, asayiş büro ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olayı gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Şahsı çok hızlı bir şekilde aldılar hemen. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Kendilerini seviyor ve saygı gösteriyoruz” diye konuştu.