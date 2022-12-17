Esenyurt'ta taksinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir taksi sürücüsü motosikletle giden iki gence çarptı. Kaza sonrası gençlerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinde seyir halindeki 34 TFC 01 plakalı taksi sürücüsü, motosikletle giden iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yere savurulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken motosikletli gençlerden İbrahim Büyüksöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.