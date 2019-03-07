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Esenyurt'ta trafikte tekmeli tokatlı kavga kamerada

Esenyurt’ta trafikte yaşanan tekme tokatlı kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasında yansıdı.

Esenyurt'ta trafikte yaşanan tekme tokatlı kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasında yansıdı. Görüntüde, öfkeden gözü dönene şahıs,aracın içinde oturan bir kişiye camdan tekme attı.



Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücü ile otomobil kullanıcısı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönmüş bir kişi, otomobilin içinde oturan şahsa camdan tekme attı. O esnada oradan geçen sürücüler de tarafları ayırmaya çalıştı. Trafikte yaşanan tekme tokatlı kavga anı da başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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