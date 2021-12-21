Esenyurt'ta ‘Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği

Esenyurt'ta ‘Uluslararası Göçmenler Günü' kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi Kent Konseyi, dünya çapında yerlerinden edilmiş insanlara farkındalık oluşturmak amacıyla “Uluslararası Göçmenler Günü” etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeli, İranlı, Cezayirli vatandaşların yaptıkları ürünlerin tanıtıldığı stantlar kuruldu. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar, yaptıkları yemekleri ve el işi ürünleri tanıttı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Birçoğumuz göçmeniz aslında. Hem ekonomik koşulların bize dayattığı zorluklar nedeniyle hem kültürel kimlik nedeniyle ya da başka nedenlerle bulunduğumuz coğrafyayı terk edip başka yerlerde kendimize yeni bir hayat kurmak üzere görüyoruz. Bu tabii dileriz ki olmasın. Herkes kendi ana vatanında, evinde istediklerini bulsun, orada mutlu olsun. Kendi kimliği içinde, çevresi içinde, vatanı içinde yaşasın ama maalesef her zaman öyle olmuyor. Savaş ve koşullar bazen insanı göçmeye zorluyor. Biz de buna bir farkındalık olsun diye arkadaşlarımızın düzenlediği, Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ve belediyemizin iş birliği içinde yürüyen bir etkinlik oldu. Çok da güzel oldu” açıklamasında bulundu.

Suriye'deki iç savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen Sohir Yaghi, “5 sene önce bu projeye başladık. Bu proje içinde hanımlar evde iş yapıyorlar. Her şey yapıyoruz. Önce sadece çocuk kıyafetleri yapıyorduk, şimdi her şeyi yapıyoruz. Biz Suriyeliyiz. İnternetten satış yapıyoruz, para kazanıyoruz” dedi.