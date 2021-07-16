Esenyurt'ta uygulamalı kurban kesim kursu

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, Kurban Bayramı'nda olası kazaları önlemek için kasaplık eğitimi verdiği kurban kesim kursu sona erdi. Uzman eğitmenler, kursiyerlere kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahalesi ve iş güvenliği eğitimi verdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine dair 20 saat teorik ve uygulamalı eğitim gören kursiyerler, uzman kasaplar eşliğinde yapılan hayvan kesiminin ardından katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını aldı.

“150 kursiyerimize sertifikalarını verdik”

Kursiyerlere 20 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Mehmetcan Sarpkaya, “Kursumuzda 12 saat iş güvenliği, 4 saat dinî eğitim ve 4 saat de veteriner hekimler hayvandaki hastalıkların anlatıldığı eğitim verdi. Eğitimin son gününde kursiyerlerimizle usta kasaplar eşliğinde hayvan kesimini gerçekleştirdik ve 150 kursiyere sertifikalarını dağıttık” dedi. Kursiyer Emrullah Kuru ise, “Kurban Kesim kursunda 20 saatlik eğitim sonrasında sertifikalarımızı aldık. Hem dinî konularda hem iş güvenliği hem de uygulamalı eğitimle ilgili güzel bilgiler edindik. Bize bu hizmeti veren tüm personellere ve Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederim” diye konuştu.