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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Beylikdüzü’nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Esenyurt’ta bir adrese operasyon düzenledi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hap, afyon sakızı gibi maddeler ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi'nde 3 erkek şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Çalışmalar neticesinde ekipler şüphelilerin Abdulrahman D. (23), Mueyyed M. (21), Belal M. (22) olduklarını belirledi. Ardından Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan uyuşturucu madde saklanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramada, 2 bin 388 adet toplam ağırlığı 714,05 gram gelen extacy hap, 1 kilo 330 gram kubar,17 gram afyon sakızı, 7 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 550 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Abdulrahman D., Mueyyed M. ve Belal M. yakalanarak gözaltına alındı. Mueyyed M. ve Belal M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdulrahman D. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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