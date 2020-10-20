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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Esenyurt’ta uyuşturucu alışverişi yapacağı tespit edilen bir kadını takibe alan polis ekipleri 2 erkek uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

Esenyurt'ta uyuşturucu alışverişi yapacağı tespit edilen bir kadını takibe alan polis ekipleri 2 erkek uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı. Ekipler erkek şahısların evinde yaptığı aramada yaklaşık 600 gram eroin adı verilen uyuşturucuyu ele geçirdi.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu kullanımını ve satışını önleme amacıyla sahada yaptığı çalışmalar kapsamında bir kadının uyuşturucu madde alacağını tespit ederek takibe başladı. Yapılan takipte kadının uyuşturucu madde satın almaya gittiği 2 erkek şahsı yakalayan ekip, şahıslar evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 600 gram eroin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan materyaller ve hassas terazi de ele geçirildiği öğrenildi.


Adliyeye sevk edilen 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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