Esenyurt'ta uzaktan eğitime destek noktaları kuruyor

Evlerinde internete erişim imkanı olmayan öğrenciler, bu hizmet sayesinde eğitime online olarak devam etme imkanı bulacak.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, teknolojiye erişim imkanı olmayan veya internet sorunu yaşayan öğrenciler için Uzaktan Eğitime Destek Noktaları kuruyor. Pandemi sürecinde eğitime online olarak devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 6 ayrı merkeze kurulacak olan destek noktaları sayesinde, öğrenciler sorunsuz olarak derslere katılabilecek.

Bir Gün Önceden Randevu Alınmalı

Pandemi sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan destek noktaları, randevu sistemiyle hizmet verecek. EBA destek noktalarından faydalanmak isteyen öğrenciler, kendilerine en yakın merkez için en az bir gün önceden randevu alarak, ücretsiz bilgisayar ve internet hizmetiyle eğitimlerine devam edebilecek.

6 Farklı Merkezde Kuruluyor

Esenyurt Belediyesi'ne ait 6 farklı kültür merkezinde kurulan destek noktaları gün boyu öğrencilerin kullanımına açık olacak. Bu kapsamda öğrenciler, Yunus Balta Kültür Merkezi, Esenkent Kültür Merkezi, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Saadetdere Gençlik Merkezi'nde kurulan Uzaktan Eğitime Destek Noktalarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.