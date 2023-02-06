Esenyurt'ta vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Esenyurt'ta vatandaşlar, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedelere erzak yardımı için kuyruğa girdi. Battaniye, mont, çocuk bezi, yastık gibi eşyaları alan vatandaşlar, deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş ve çevre illere Türkiye'nin dört bir yanından yardım götürülürken Esenyurt Belediyesi de vatandaşlara erzak yardımı çağrısında bulundu. Kışlık bot ve mont, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped, el feneri ve pil, çadır, yastık, çorap, iç çamaşırı ve hijyen malzemelerinin bulunduğu ihtiyaç listesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çağrının ardından vatandaşlar toplama işlemlerinin yapıldığı otopark, hizmet binası ve kültür merkezlerine akın etti. En fazla getirilen eşyaların su, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil olduğu öğrenildi.

Deprem bölgesine eşya getiren vatandaşlardan Umut Demir, "Ayakkabı, mont, hırka, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri getirdik” dedi.

Depremzedelere yardım erzağı getiren Adar Göze isimli vatandaş ise. "Biz de bebek bezi, kıyafet, ayakkabı, eldiven, atkı, yorgan getirdik. Şu anda burada yoğunluk var” diye konuştu.

“Yarın bir gün bizim de başımıza gelebilir. Umarım bu zor dönemi atlatabiliriz”

Yardım için erzak getiren Merve Önsöz isimli vatandaş ise, "Yastık, çocuk bezi, ıslak mendil, kışlık mont getirdik. Çok üzgünüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Burası çok yoğun. İşten dönerken buraya insanların bebek bezi, battaniye getirdiğini gördüm. Ben de ailem ile beraber evdeki eşyalarımızı topladık. Market alışverişi yaptık ve buraya geldik. Hatay'da askerlik yapan kuzenim var. Sabah ona ulaşamamıştık. Çok şükür ona ulaştık. Hatay'da bir arkadaşımın yakınları var onlara henüz ulaşamadık. Çok üzgünüm, çok geçmiş olsun. Kaybı olanların başı sağ olsun. Allah yardımcıları olsun. Yarın bir gün bizim de başımıza gelebilir. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz. Umarım bu zor dönemi atlatabiliriz” şeklinde konuştu.