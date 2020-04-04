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Esenyurt'ta vatandaşlar ‘korona' tedbirlerine uydu

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlere yönelik denetimlerde bulundu.

Vatandaşların maske başta olmak üzere uyarılara uyduğu görüldü.


Esenyurt Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak” talimatı üzerine harekete geçti. Pazar alanlarına giden ekipler pazar esnafını ürünlere dokunulmaması konusunda uyardı. Hem pazarcıların hem de vatandaşların pazarlarda maske kullanımı zorunluluğuna uyduğu görüldü. Öte yandan pazarın girişinde kontrol yapan ekipler tezgahları tek tek dolaşarak “Lütfen dokunmayınız” yazılı uyarı levhaları bıraktı.



“Gıda ve temizlik malzemesi satan esnafımıza tezgah açmasına müsaade ediyoruz”


Pazar yeri kullanımı hakkında bilgi veren Esenyurt Belediyesi Zabıta Amiri Doğan Bozkırı, “Bu pazarımız haftada 2 gün açılıyor. Perşembe günü yalnızca giyim üzerine açılıyordu. Fakat perşembe günlerini Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda kapattık. Cumartesi günleri de pazarımızın yarısı giyim ve dayanaklı tüketim malzemeleri üzerine kuruluyordu. Bu pazarımızın giyim tarafı boş. Şu an sadece gıda ve temizlik malzemesi satan esnafımıza tezgah açmasına müsaade ediyoruz. Pazarımızda 6 kapı vardır. Bu kapıların 4'ünü kapattık. 2 kapı aktif olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Virüs biz önlemimizi almadığımız sürece bitmeyecek”


Pazara alışverişe elen Ayla Yenidoğan, “Ben her zaman başından beri eldiven ve maske muhakkak taktım. Herkesin de takması gerekiyor. Çünkü bu virüs biz önlemimizi almadığımız sürece bitmeyecek. Uzun sürecek yani elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayalım. Lütfen maskesiz ve eldivensiz kalabalık yerlere girmeyelim” dedi.



“İnsanlardan tek istediğimiz şey duyarlı olmaları ürünlere dokunmamaları”


Elle seçimin yasaklanmasının ardından vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyleyen pazarcı Rasim Elmas, “Eldivenle çalışıyoruz. İnsanlara ürünlere dokunmaması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Ezikte, çürükte vermiyoruz. Önemli olan müşterinin güvenidir. Biz de müşteriye bu güveni veriyoruz. İnsanlardan tek istediğimiz şey duyarlı olmaları ürünlere dokunmamaları. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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