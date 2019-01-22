Esenyurt'ta vatandaşlar kültür sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 14 ayrı kültür merkezinde gerçekleştirilen sinema, tiyatro, konser, seminer, söyleşi ve imza günü, sergi, sıra gecesi gibi farklı yelpazelerdeki etkinlikler zengin ve kaliteli sanatsal gösterimleriyle vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Etkinliklerin neredeyse tamamında boş yer bulmak mümkün olmuyor. Esenyurtlular aileleriyle bir yandan aileleriyle hoşça vakit geçirirken, sanatsal etkinliklerle de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar. Diğer yandan kültür sanat faaliyetlerine önem veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, düzenlenen birçok etkinliğe Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte katılıyor.

İBB'nin şehir tiyatroları Esenyurt'ta

Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği gibi çeşitli müzik dallarındaki eserlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ezgiler de düzenlenen konserlerle Esenyurtlu sanatseverlerle buluşuyor.

Esenyurt Belediyesi tüm bunların yanında geniş oyun yelpazesine sahip çocuk ve yetişkin tiyatrolarıyla neredeyse her akşam tiyatro severleri ağırlıyor. İBB Şehir Tiyatrolarının oyunları da ücretsiz olarak izleyicilerle buluşuyor. Sanatçı Ahmet Öncel eşliğinde söylenen yöresel türküler ve yapılan çiğ köfte ikramıyla sıra geceleri'nde vatandaşlar aileleriyle birlikte eğleniyor.

Esenyurtlular, seminer, söyleşi ve İmza günleri gibi programlarla birçok ünlü yazarın imza günü ve söyleşilerine ve seminerlere katılma fırsatı yakalıyor. Ünlü Ressamların resimlerinin sanatseverlerle buluştuğu sergilerde kültür sanat etkinlikleri içerisinde yer alıyor. Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezlerinde açılan sergileri binlerce kişi ziyaret ediyor.