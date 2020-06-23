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Esenyurt'ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı

Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı.

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı. İlçede bir midibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekliyor.

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