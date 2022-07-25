Esenyurt'ta yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta galericiler sitesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde dün yaşanan olayda Serdar Akdoğan isimli şahıs vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde galeriye gelen Akdoğan, husumetli olduğu şahıslarla tartışıyor. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Serdar A. silahla vurularak yaralanıyor. Serdar Akdoğan daha sonra yaralı olarak galeriden ayrılıyor.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın Serdar Akdoğan ile dini nikahlı eşinin eski eşi Mustafa Serdar K. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. Olaya karıştıkları belirlenen Mustafa Serdar K., Semih K. (21), G.C. (19) ve Ejder K. (45) isimli şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.