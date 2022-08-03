Esenyurt'ta yeni minibüs hattı hizmete başladı

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki minibüs hattı sorunu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un girişimleri ile çözüme kavuştu. Açılan yeni hat, hem minibüsçü esnafının hem de ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların yüzünü güldürdü.

Esenyurt'taki ulaşım sorunları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un çabaları ile çözüme kavuşuyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçedeki ulaşım sorununa çözüm bulmak için girişimlerde bulunan Başkan Bozkurt, bu çerçevede çeşitli toplantılar yapmıştı. Başkan Bozkurt'un ilçede faaliyet gösteren 113. No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 266 No.lu Mavi Esenyurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden anlaşmazlığa geçtiğimiz yıl son vermesiyle hizmete başlayan Hürriyet Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağı hattına bir yeni hat daha eklenerek, Ali Rıza Bey Caddesi ile Beylikdüzü SSK hattı hizmete sokuldu. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan karar sonrası bölgede devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete başlayan yeni minibüs hattının güzergahı Ali Rıza Bey Caddesi'nden başlayarak Dereyolu ve Piri Reis Mahallerinin ardından Beylikdüzü SSK durağında son bulacak. Sarı ve mavi minibüsler, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede her gün saat 06.00 ila 22.00 arasında ulaşımı sağlıyor.

“Vatandaşın mağdur olduğu bütün güzergahlarda ulaşım sorununu çözdük”

Başkan Bozkurt döneminde üç tane ulaşım güzergahının açıldığını belirten 113 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış, “Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'tan sonra Esenyurt, gelişen bir ilçe oldu. Onun döneminde ve desteğiyle üç tane güzergah açtık. Belirli mahallelerimizde dolmuş diye bir şey yoktu. Vatandaş otostop çekerek metrobüse gidiyordu. Vatandaşın mağdur olduğu bütün güzergâhlarda ulaşım sorununu çözdük. Son olarak Piri Reis Mahallemizde ulaşım sıkıntısı vardı. Şu anda mahallede minibüslerimiz çalışıyor. Vatandaş da biz de huzurluyuz. Desteğinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Birleşmemiz, esnafımız için de büyük bir adım oldu”

Başkan Bozkurt'un girişimiyle iki kooperatifin birleşmesinin esnaf için büyük bir adım olduğunu vurgulayan 266 No.lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Haydar Yıldırım, “Bizim bu bölgenin daha önce sorunları çoktu. 113 No.lu Kooperatif ile 266 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi ile aramızda uzlaşıp çözemediğimiz bir konuydu. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un girişimi ile bu iki kooperatif bir araya geldi ve tek çatı altında birleşti. Birleşmemiz, esnafımız için de büyük bir adım oldu. O bölgenin büyük bir mağduriyeti giderilmiş oldu. Mahallede ulaşım yoktu. Özel araba ve daha çok korsan çalışan araçlar vardı. Bu güzergahı açarak onların da önüne geçmiş olduk. Mahallenin yüzde yüz sorunu ortadan kalkmış oldu. Desteğinden dolayı Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Artık tek ulaşımla metrobüse gidebiliyoruz”

Mahallede yaşayan Hüseyin Aksoy, yolun rampa oluşundan dolayı sıkıntı çektiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu hatla ilgili çok mağduriyet yaşıyorduk. İnsanlar bu rampadan çıkmak için zorlanıyordu. Yaşlısı genci hiç fark etmeksizin nefes nefese kalıyorduk. Kar ve kışta daha çok zorlanıyorduk. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Artık tek ulaşımla metrobüse gidebiliyoruz.”