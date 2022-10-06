Esenyurt'un çınarları doyasıya eğlendi

Esenyurt Belediyesi'nin ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için düzenlediği ‘Dünya Yaşlılar Günü' etkinliğinde saz çalıp türküler söyleyen çınarlar, gönüllerince eğlendi.

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği' düzenlendi. Esenyurt Belediyesi'nin Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte, merkeze üye olan yaşlılar tarafından bağlama çalındı, türküler söylendi, halaylar çekildi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek'in de katıldığı programda yaşlılara doğum günü sürprizi yapılırken merkezde eğitim gören kursiyerlerin çocukları da onlara kitap okudu.

“Yaşlılarımıza layık bir kent kültürü oluşturacağız"

Esenyurt'ta yaşlıların hak ettiği kent kültürünü oluşturmak ve onların özgürce faydalanabileceği alanları artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, “Yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Merkezimizde hem yaşlılarımızın toplu halde doğum günlerini kutladık hem de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'mizde eğitim alan kadınlarımızın çocuklarını etkinliğe getirerek onlarla kaynaştırıp bugünlerini kutlamak istedik. Tabii yaşlılarımızın geçmişten gelen çok büyük tecrübeleri var. Bunları çocuklarımıza, gençlerimize aktarmalarını istiyoruz. Çocuklarımızı buraya getirerek o konuda da bir farkındalık oluşturmak. Yaşlılarımıza layık bir kent kültürü ve yaşam alanı oluşturmak da biz yerel yönetimlerin görevi. Esenyurt özelinde onların özgürce faydalanabileceği alanları artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Bizi gençleştirdiniz”

Etkinliğe katılan Bektaş Türker, “Bizi gençleştirdiniz, yaşım yarıya indi. Bizi birleştiriyorsunuz. Toplumu kucaklıyorsunuz. Burada güzel bir etkinlik oldu. Esenyurt Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu. Dursun Gereken ise şunları söyledi: “Sağ olun, var olun. Esenyurt Belediyesi çok güzel bir etkinlik yaptı.”