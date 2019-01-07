"ESER hayatını çocuklarına adayan annelere ev sahipliği yapıyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER, hayatlarını engelli çocuklarına adayan annelerin hikayelerine ev sahipliği yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ödüllü projesi ESER'de hayatını engelli çocuklarına adamış ailelerin, yaşam mücadelelerine ve onların zorluklarla dolu hayat hikayelerine her daim tanık olabilirsiniz.

Bu ay anne Leyla Şahin (52) ve 22 yaşındaki oğlu Mehmet Levent Özbek'i konuk oldu.

Leyla Şahin, hayatı kendi deyimiyle abartılı bir Türk filmi denilebilecek kadar mücadele ve zorluklarla geçmiş vefakar bir anne.

Daha yedi aylıkken Levent'in bakışlarında bir gariplik hissederek doktora götüren ve otizm teşhisi sonrası çocuğunun engelli olduğunu öğrenen Leyla Şahin, şöyle diyor:

“ilk başlarda bu durumu kabullenmekte çok zorlandım. Otizmli olduğunu öğrendiğimde Levent'i kalbime saplanan çok değerli, çok kıymetli bir hançer gibi gördüm, ona her baktığımda hançer bir kez kıvrılıyordu, canım acıyordu ama o hançeri de çekip alsalar öleceğimi de biliyordum.“

“Üç yıl önce büyük oğlumu kaybettim”

Levent'in doğumundan iki sene sonra eşinden ayrılan, iki çocuğu ile birlikte maddi imkansızlıklar yüzünden anne ve babasının yanına taşınmak zorunda kalan Leyla Şahin, hem çalışmış hem de çocuklarına bakmış.

Vefakar anne hayattan en büyük darbeyi ise daha 24 yaşındayken bir trafik kazasında büyük oğlu Mustafa'yı kaybettiğinde almış.

Babasını da kaybettikten sonra annesi ve Mehmet Levent'le birlikte yaşam mücadelesine devam eden Leyla Şahin, şöyle devam ediyor:

“Abi ve dedenin kaybından sonra Levent'le bitişik kardeşler gibi yaşamaya başladık. Çalıştığım dönemde ona anneannesi baktı hep. Emekli olduktan sonra yanından hiç ayrılmadım. Son on yıldır onun yanında olamadığım o günlerin acısını çıkarıyorum. Ama o dönem iki çocuğuma birden bakmak için çalışmak zorundaydım”

“Oğlum bana bir kez bile anne diyemedi”

Levent'in ağır otizmli olduğu için konuşamadığını ve kendi ihtiyaçlarını göremediğini söyleyen Şahin, “Levent dünyaya geldiğinde mayıs ayıydı. O benim için mayıs ayında açan, ellerime aldığım bir tomurcuktu. O tomurcuk 22 yıldır açmadı açılmıyor. Benim oğlum bana bir kez bile anne demedi. Bir anne diyenim vardı o da artık yanımda yok”dedi.

“ESER'den çok memnunuz”

ESER'le iki yıl önce tanıştıklarını Levent'in burayı çok sevdiğini vurgulayan Leyla Şahin sözlerine şöyle devam ediyor:

“Buradan çok memnunuz. Levent özellikle müzik sınıfını çok seviyor. Değişiklik olsun diye başka aktivitelere de soktuk ama bir bahaneyle sınıftan çıkıp yine müzik sınıfına gidiyor. Bizim çocuklarımızın 18 yaşından sonra gidebilecekleri başka bir okul yok. O yüzden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'dan ve ESER gibi yerlerin açılmasına vesile olanlardan Allah bin kere razı olsun.

Biz Çarşamba ve Cuma günlerini iple çekiyoruz. En azından ben de bu günlerde biraz olsun nefes alabiliyorum. Keşke diğer bütün ilçeler de aynı hassasiyeti gösterip engelli çocuklarımız için ESER gibi örnek merkezler açabilse.”