ESER'de işaret dili kursları başlıyor

120 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, işaret dilini öğrenebilecek.

Eyüpsultan Belediyesi açtığı kurslarla engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslarımızda isteyen herkese işaret dili eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecek dersler, hafta içi iki grup ve hafta sonu iki grup olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Eğitimler Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) binasında, yirmi beş kişilik sınıflarda veriliyor.

Kursiyerler 120 saatlik eğitim alacak

Ailesinde işitme engeli problemi olan ya da iş yerindeki işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak isteyen kursiyerler, 120 saatlik bir eğitimin ardından işaret dilini kullanmaya başlayabilecek.

Başarılı öğrencilere sertifika veriliyor

Aldıkları eğitimin ardından girecekleri sınavda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecek.Ayrıca, kursiyerler aldıkları eğitimler ışığında işitme engelliler için hazırlanmış olan herhangi bir projede yer alma yeterliliğine de sahip olabilecek.

Bugüne kadar kayıt yaptıran 237 kursiyerden 132 tanesi sertifika almaya hak kazandı.

Kayıtlar nasıl alınıyor?

Katılmak isteyenler, sabah 9.00 akşam 17.00 saatleri arasında 0212 440 15 51 numaralı irtibat telefonunu arayarak bilgi alabilecek.