ESEV eğitimleri Şehir Ekranı TV'de

Esenler Belediyesi Sanat Evi, Korona virüsle mücadele amacıyla 30 Mart 2020 tarihine kadar ara verilen derslerini, 16 Mart'tan itibaren Şehir Ekranı TV üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle yapmaya başladı.

16 Mart Pazartesi sabahı yağlı boya eğitimiyle başlayan uzaktan eğitimler, gün boyunca diğer branş eğitmenlerinin katılımlarıyla devam edecek. Piyanodan kemana, gitardan bağlamaya, filografiden karikatüre, ahşap rölyeften kara kaleme, fotoğrafçılıktan radyo programcılığına ve daha birçok dalda eğitime Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarından ulaşılabilecek.

Diğer taraftan Esenler Belediyesi'nin tüm Esenlerli vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına her türlü olumsuz koşula rağmen hız kesmeden devam edeceği belirtildi.