İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV'de

Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.


Esenler Belediyesi kültürel etkinliklerini, Şehir Ekranı TV üzerinden dijital ortamda izleyicisine ulaştırıyor. 17 Mart Salı akşamı “Türkü Gecesi” programıyla başlayan canlı yayınlar hız kesmeden devam ediyor. “Bi Takım İnsanlar” tiyatro topluluğunun skeçleri, “Ömer Döngeloğlu ile Miraç Kandili Özel Yayını”, “Türkü Gecesi”, “Saliha Erdim ile Aile Sohbetleri”, “Ömer Tuğrul İnaçer ile Tasavvuf Sohbetleri”, “Ahmet Yenilmez ile Vefatının Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu” programı, “Erhan Altınok ile Vatan Uğruna” programları Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarıyla izleyiciyle buluşacak.


Şehir Ekranı TV bu süreçte çocukları da unutmuyor. Çocuklar için hafta sonları birbirinden eğlenceli çocuk filmleri online gösterilecek. Bugün saat 13.00'te “Köstebekgiller Perili Orman”, yarın ise saat 13.00'te ise “Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı” filmleri çocuklarla buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.