Eşi tarafından Bağcılar'da darp edildiği iddia edilen Merve Tula'nın davasının görülmesine devam edildi

Bağcılar'da Şubat ayında eşi tarafından darp edildiği iddia edilen Merve Tula'nın davasının görülmesine devam edildi. Duruşmaya katılan sanık Ercüment Tula “Merve Tula şov peşindedir, basının ilgi ve alakasını çekmek istemektedir” dedi.

Bağcılar'da 12 Şubat 2018 tarihinde eşi tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Merve Tula'nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Merve Tula ve sanık Ercüment Tula ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olaya ilişkin ifade veren sanık Ercüment Tula, Merve Tula'nın şov peşinde olduğunu söyleyerek, “Müşteki şahıs sürekli şov peşindedir. Basının ilgi ve alakasını çekmek istemektedir. Atılı suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Ben müşteki şahsı darp etmedim, hakaret ve tehdit etmedim. Bunu benim akrabalarım, müştekinin akrabaları ve tanıklar bilmektedir. Katılan şahıs benim paramı çaldı toplam çalınan para 100 bin TL'dir. Katılan şahsı Bağcılar Meydan'da darp ettiğim iddiası, Bakırköy Adliyesi'nde darp ettiğim iddiası, tehdit ve hakaret iddiası tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Sanık Tula: “Katılan şahıs öğrencilik yıllarında FETÖ'nün toplantılarına katılmış”

Şikayetçi Merve Tula'nın FETÖ'nün toplantılarına katıldığını söyleyen sanık Ercüment Tula, ”Katılan şahıs bana öğrencilik yıllarında FETÖ'nün toplantılarına katıldığını, onların üniversitelerinde okuduğunu hatta diplomayı alamadığını, bağlantılarını ortadan kaldırmak için diplomayı Fatih Üniversitesi olarak değil de İstanbul Üniversitesi olarak değiştirmek istiyordu. Katılan şahıs amcasının PKK'lı olduğunu da bizzat söylemişti bana. Bu konuda da mahkemenizin katılan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Atılı suçlamaların tamamını red ediyorum. Katılan şahıs siyasi geleceğimin olduğunu, ticari itibarımın bulunduğunu bildiğinden gerek siyasi gerekse de ticari itibarımı süründürmek için bunları yapmaktadır. Benden 500 bin TL nakit para ve başka maddi taleplerde bulundular. Ben de hayır dedim. Bunları kasıtlı olarak yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Sanık ifadesinin ardında mahkemeye ifade veren Merve Tula ise olaya ilişkin, “Sanığın suçu sabittir. Tehdit, hakaret ve darp suçları sabittir. Sanık şahıs beni Bağcılar Çiftlik Meydan'da ve Bakırköy Adliyesi'nde de darp etti. Hakaret ve tehdidi sürekli yapmaktadır. Bizim maddi talebimiz olduğu doğrudur ancak bunlar ceza davası için değil boşanma davası içindir. Diğer taraftan benim FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğum konuları gerçek dışıdır. Ben sigara içen birisi olduğum için beni FETÖ'nün içlerine alması söz konusu değildir. Fatih Üniversitesi'nden mezun olduğum doğru ancak diplomamı değiştirmek için herhangi bir girişimde bulunmadım. Bunların hepsi iftiradır, gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Duruşma mahkeme heyetince tarafların son savunmaları için ertelendi.