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Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Merve Tula davasında karar

Bağcılar’da Şubat ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Tula’yı darp ettiği iddia edilen Ercüment Tula’nın davası karara bağlandı.

Bağcılar'da Şubat ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Tula'yı darp ettiği iddia edilen Ercüment Tula'nın davası karara bağlandı. ‘Tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından beraat eden Ercüment Tula, ‘eşe karşı kasten basit yaralama suçundan' 6 ay hapis cezası aldı. Sanığın cezası ertelenmedi.


Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Merve Tula ve taraf avukatları hazır bulunurken, Ercüment Tula katılmadı.


Duruşmada söz verilen Merve Tula: “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum Sanığın üç suçu da sabittir. Dosyaya ikmal olmuştur. Sanığın her üç suçtan ayrı ayrı tercihen hapis cezası en üst sınırdan mahkum edilmesini ve tutuklanmasını istiyorum” dedi.


Ercüment Tula'nı avukatı Ecem Baydoğdu ise atılı suçlamalara ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını söyledi ve müvekkilinin beraatini talep etti.


Mahkeme Ercüment Tula'nın ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarını işlediğine dair kesin ve somut delil elde edilemediğinden her iki suçtan beraatine karar verirken, ‘eşine karşı kasten yaralama' suçundan 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun eşe karşı işlenmiş olmasından yarı oranında arttırılarak 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Önceden kasıtlı suçtan mahkum olması ve suç yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu kanaat oluşturmadığından Ercüment Tula hakkında verilen ceza ertelenmedi.

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