E?ini b??akla ?ld?rd?, polise teslim oldu

Bah?elievler'de Cezayir uyruklu bir adam, e?ini b??aklayarak ?ld?rd?. Polisi arayan adam, su?unu itiraf ederek teslim oldu.

Olay, saat 07.00 s?ralar?nda Bah?elievler Fetih 1 Sokak'ta 5 katl? bir binan?n 2. kat?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Cezayir uyruklu Rached H?chem (42), kuaf?r olan e?i Mazouz? Fat?ha (52) ile i? bulmas? konusunda tart??t?. K?sa s?rede b?y?yen tart??mada ?fkeli koca, Rached masan?n ?zerinde bulunan b??akla e?ine sald?rd?. B??ak darbelerinin hedefi olan kad?n kanlar i?erisinde yere y???l?rken, kocas? evden d??ar?ya ??kt?. Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan cani koca, kar?s?n? ?ld?rd???n? belirterek ekiplerle birlikte olay?n ger?ekle?ti?i eve gitti. Olay yerinde kar?s?n? ?ld?rd???n? itiraf eden koca, g?zalt?na al?narak polis arac?na bindirildi. Haber verilmesi ?zerine adrese gelen sa?l?k ekipleri, Mazouz? Fat?ha'n?n ?ld???n? tespit etti. Yap?lan incelemelerin ard?ndan Cezayirli kad?n?n cenazesi Adli T?p Kurumuna kald?r?ld?.

Kad?n?n ?l?m haberini alan ?evredeki arkada?lar? g?zya?? d?kt?. Tabutuna sar?lan arkada?lar? sinir krizi ge?irdi.