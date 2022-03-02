Eşini öldüren Nuran Özdemir: “Beni öldürecekti gerçekten eminim”

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşini darp edildiği sırada bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir, 18 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Eşini öldürmek amacıyla bıçaklamadığını söyleyen sanık, “Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım” dedi.

Eyüpsultan'da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i darp edildiği esnada bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir'in 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Nuran Özdemir, tarafların avukatları ve Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ile kardeşleri Senem Erol, Hülya Özmen ve Kadir Özdemir hazır bulundu.

“Çocuklarım çok yalnız kaldı”

Duruşmada savunma yapan Nuran Özdemir, “Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açtım kapıdan girdiğinde bana saldırdı. Gerçekten öldürmek istemedim. Maktul arkamdaydı. Bıçağı omzumun üstünden arkaya doğru salladım. Yaralandığını sonradan kızım bağırınca öğrendim. Neden geldiğini bilmiyordum. Öldürmek amaçlı vurmadım. Arkam dönükken yüzünü görmeksizin maktulü bıçakladım. Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım. Yaralandığını öğrenince, gömleğini açtım, tampon yaptım. Sonrasında polisler geldi beni aldı, ambulans geldi. Bana 'seni öldüreceğim' diyerek küfür etti. Olayı samimiyetle anlattım. Beni öldürecekti gerçekten eminim. Çocuklarım çok yalnız kaldı. Tahliyemi talep ederim. Onu tasarlayarak öldürmedim. Olay aniden gelişti. Yatmaya hazırlanmıştım. Telefonlarımdan engellemiştim. 3 aydır görüşmüyordum. Zaten çocuklarımın babasıydı” dedi.

“Sonuna kadar şikayetçiyim”

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir, “Olayı görmedim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Ortada bir cinayet var. Davaya katılmak istiyorum. Olaylardan önce torunlara ben bakıyordum. Boşanma sürecine girince sanık çocuklarla başka yere taşındı. Çocukları bize göstermedi. Benim evim ile sanığın evi 10 adımdı. Neden kimse bana haber vermedi” diye konuştu.

“Kardeşim ölmeyi hak etmiyordu”

Maktul Ahmet Özdemir'in ablası ise beyanında, “Olayı görmedim. Sanık olaydan önce beni aradı, ‘kardeşin eve gelecek ve çocuğu alacak' dedi. Sanığa kardeşim geldiğinde evin kapısını açmamasını söyledim. Kardeşim ölmeyi hak etmiyordu” ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün diğer kardeşleri de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Maktul ile sanığın kızları tanıklık yaptı

Maktul Ahmet Özdemir ile sanık Nuran Özdemir'in 15 yaşındaki kızları tanık olarak dinlendi. Tanık T.Ö., “Olay günü babam geldi. Anneme küfür ederek bağırıyordu. Annemin kapıyı açtığını görmedim. Evde kuzenim Elif abla ile kardeşim vardı. Yatak odasında olduğum için kapıyı görmedim. Benim odamın kapısına doğru, babam annemin boğazını sıkarak ilerledi. Babam hem anneme vuruyor hem de boğazını sıkıyordu. Mini buzdolabının oraya geldiler. Anneme baktım ve aralarına girdim. Annem ‘gidin buradan' dedi bize, babama da ‘git evden' diyordu. Babamda ‘seni öldüreceğim' diyerek anneme küfür ediyordu. Babamı ittirip, annemi salona götürdüm. Bıçaklama anını yemin ederim ki görmedim. Bir ara annem beni arkasına almıştı. Korkutmak için bıçağı salladı. Babam bıçaklanınca, annemle babama ilk yardım yaptık” şeklinde konuştu.

Olayın basına yansıyan haberlerde kadına şiddet olarak gösterildiğini söyleyen müştekiler avukatı, maktulün ailesinin ve kendisinin kadına şiddete karşı olduğunu ancak cinayetin kadına şiddet sebebiyle olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise, sanığın çocuklarıyla huzurlu bir şekilde kalabilmek için hep sessiz kaldığını belirterek, tahliye talep etti.

Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay gecesi Ahmet Özdemir'in arkadaşı ile birlikte, şüpheli Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşadığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada beklediği ve maktul Özdemir'in arabadan inerek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumruklamaya başladığı belirtildi.

Şüpheli Nuran Özdemir'in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile tartışmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, maktul Ahmet Özdemir'in şüpheliye eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği aktarıldı. İddianamede, tartışma esnasında şüpheli Nuran Özdemir'in evin girişinde bulunan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i sol göğsünden yaraladığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Nuran Özdemir'in maktul Ahmet Özdemir'e bıçak doğrulttuğu, iki-üç kez ‘sokarım sokarım' şeklinde sözler söylediği ancak maktul Ahmet Özdemir'in şüpheli Nuran Özdemir'e vurmaya devam ettiği ve bunun üzerine şüphelinin haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla maktulü yaraladığı, daha sonra hastaneye götürülen maktulün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Nuran Özdemir'in ‘kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.