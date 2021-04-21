Eşini silahla vurarak engelli kalmasına neden olan sanık hakkında yeniden karar açıklandı

Boşanma aşamasındaki eşini silah ile yaralayarak engelli kalmasına neden olan ve eşinin kardeşini de ağır yaralayan Emre Aşkın'ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Aşkın'ın 23 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Boşanma aşamasındaki eşi Handan Aşkın'ı silahla yaralayarak engelli bırakan ve eşinin kardeşi Sedat Sevin'i de ağır yaralayan Emre Aşkın, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay hükmün bozulmasına karar vermişti. Yargıtay kararında her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine hükmetmişti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Aşkın SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada savunma yapan Emre Aşkın, öldürme ya da yaralama kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Bu kasıtla hareket etmiş olsaydım ev içinde olduğumdan rahatlıkla eylemi gerçekleştirebilirdim. Eşim ve abisinin tahrik edici kelimeleri böyle bir olayın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Pişmanım” dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Emre Aşkın'ın, Handan Aşkın'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 17 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İndirim uygulayan mahkeme, cezanın 14 yıl 2 aya düşürülmesine hükmetti. Emre Aşkın'ın Sedat Sevin'e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 11 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, bu cezada da indirim uygulayarak sanığın 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık toplamda 23 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.