Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis talebi

Avcılar'da eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada katil zanlısı Mehmet Reşit Çelik'in eşine karşı öldürme eyleminden ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesine karşı öldürme eyleminden ise müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Avcılar'da bir okulda müdür yardımcısı olan eşi Ayşegül Çelik'i (39) sokak ortasında, onun annesi Fehime Küçük'ü (58)ise evinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik'in (41) davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Artık toplumsal bir adalet mücadelesi olmuştur”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmak için dayanıksız ve soyut savunmalar yaptığını söyleyerek “Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasındaki maktulün dilekçesi yaşamış olsaydı da söyleyeceklerini tekrarlar. Sanığın mantıkla bağdaşmayan savunmalarına itibar edilemez. Bu artık toplumsal bir adalet mücadelesi olmuştur. Sadece geçen ay öldürülen 36 kadından 6'sı boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştür” şeklinde beyanda bulundu.

“Sanığın zayıfa karşı bir şiddeti söz konusudur”

Bir diğer müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu ise maktul Ayşegül Çelik'in boşanma davasında mahkemeye sunduğu dilekçesinde tehdit ve aldatılmasına ilişkin konular geçtiğini söyleyerek, “Sanığın yapmış olduğu tehditler nedeniyle maktul kendisini koruyacağı düşüncesiyle annesini çağırmıştır ancak her ikisi de bu cinayete kurban gitmiştir. Sanığın beraat etmiş olduğu cinsel istismar dosyasını ben yeniden inceledim. Orada da gördüğüm üzere sanığın zayıfa karşı bir şiddeti söz konusudur. Hiçbir savunmasında pişmanım cümlesi geçmemektedir. Sanığın indirim maddesi olmaksızın cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Sanığın beyanının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık ile maktulün evli oldukları, diğer maktul Fehime Küçük'ün ise sanığın teyzesi ve kayınvalidesi olduğu aktarıldı. Sanık ile maktul arasında son zamanlarda ailevi nedenlerden dolayı tartışmaların yaşandığının açıklandığı mütalaada, olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce maktulün boşanma davası açtığı belirtildi. Olay gününün de anlatıldığı mütalaada, sanığın maktulün çalıştığı okul civarına gelerek konuşmaya başladıkları ve konuşmanın tartışmaya dönmesi nedeniyle tarafların olay yerinden ayrıldıkları belirtildi. Sanığın daha sonra maktulü sokak üzerinde telefon ile görüşürken gördüğünün belirtildiği mütalaada Mehmet Reşit Çelik'in maktul Ayşegül'ü çok kez ateş ederek öldürdüğü aktarıldı. Sanığın ardından çocuklarını görmek için kayınvalidesi Fehime Küçük'ün evine gittiğinin de açıklandığı mütalaada burada ailevi sorunlarından sorumlu tuttuğu Fehime Küçük'ü görerek silah ile öldürdüğü anlatıldı. Mütalaada sanığın Fehime Küçük'e karşı ‘kasten öldürme' suçundan müebbet, Ayşegül Çelik'e karşı ise ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Sanık avukatı duruşmada mütalaaya karşı savunmada bulunmak için süre talebinde bulundu.

Esasa yönelik savunması sorulan sanık ise bir diyeceği olmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.