Eşini ve kayınvalidesini önce bıçaklayıp sonra tüfek ile vuran sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta eşini ve kayın validesini sokak ortasında bıçak ve tüfek ile yaralayan Hüseyin İsenç'in yargılanmasına devam edildi. Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 40 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Esenyurt'ta eşi Ergül İsenç ile kayın validesi Ayşe Öksüzömer'i bıçakla ve tüfekle yaralayan Hüseyin İsenç'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin İsenç ile taraf avukatları hazır bulundu.

“En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz”

Duruşmada söz verilen sanık avukatı tanık dinletme talepleri olduğunu söyledi. Müşteki vekili Gamze Gökoğlu Şimşek ise sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediği için bir aldatma vurgusu yapıldığını, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Müvekkilinin sanığının şiddetinden kaçıp kadın sığınma evine gittiğini de dile getiren avukat Şimşek “Sanık hakkında tahrik hükümleri uygulanmadan ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

40 yıla kadar hapsi istendi

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise olay tarihinde evli olan Hüseyin İsenç ile Ergül İsenç ve Ergül'ün annesi Ayşe Öksüzömer arasında bir tartışma meydana geldiğini aktardı. Tartışma esnasında Hüseyin'in yanında bulunan bıçak ile Ergül İsenç ve Ayşe Öksüzömer'i yaraladığının açıklandığı mütalaada, sonrasında tüfek ile ateş ettiği belirtildi. Müştekilerin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının aktarıldığı mütalaada sanığın, ‘üstsoydan akraba ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2'şer kez 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Amacı öldürmek değil, yaralamaktır”

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanık avukatları “Müvekkilimizin amacı öldürmek değildir, yaralamaktır,korkutmaktır. Amacı öldürmek olsa öldürmesi mümkündü” dedi.

“Ceza içinde ceza yatıyorum”

Sanık ise “Karşımdaki insan benim düşmanım değil. Benim amacım sadece boşanmaktı. Boşanmayı kabul etmediği için olaylar bu noktaya geldi. Çocuklarım mağdur durumdadır. Pişmanım. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Ceza içinde ceza yatıyorum” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı savunmada bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 27 Ağustos 2018'de gerçekleşen olayda Hüseyin ve Ergül İsenç'in evli oldukları Ayşe Öksüzömer'in ise Hüseyin İsenç'in kayın validesi olduğu aktarılmıştı. İddianamede ailevi nedenler ile Hüseyin İsenç'in sorunlar yaşadığı ve buna ilişkin müşteki Ergül İsenç'in birçok kez şikayetinin bulunduğu ve sığınma evine gittiği açıklamıştı. Olay sabahı anne Ayşe Öksüzömer ile Ergül İsenç'in işe gitmek için evden çıktığının ifade edildiği iddianamede, müştekilerin dışarıya çıktığı esnada Hüseyin İsenç'in koşarak geldiği ve elindeki bıçak ile Ergül İsenç'in vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu, müşteki Ergül'ün yere düşmesi üzerine diğer müşteki Ayşe'nin üzerine yürüyerek bıçak ile çeşitli yerlerine vurduğu, müştekiler ayağa kalkıp kalkmaya çalıştığı esnada boynuna asılı tüfek ile eşi Ergül İsenç'e bir el ateş ettiği ve Ergül'ün yere düştüğü şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı anlatılmıştı. Ergül İsenç'in yaşamsal tehlike geçirecek ve kemiklerinin kırılacak şekilde, Ayşe Öksüzömer'in de yine yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde yaralandıkları da belirtilmişti. Hüseyin İsenç'in ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar olmak üzere 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.