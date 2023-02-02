Eşinin kanser tedavisi için para biriktiren adam dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Sarıyer'de eşinin kanser tedavisi için para biriktiren Şevket Elmas, kendilerini banka personeli olarak tanıtan şahıslarca cep telefon numarası kopyalandığı ve banka hesabından para çekildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sarıyer'de eşi Zarife Elmas'ın kanser tedavisi için para biriktiren 55 yaşındaki Şevket Elmas, kendilerini banka personeli olarak tanıtan şahıslarca cep telefon numarası kopyalanıp usulsüz bir şekilde başka bir telefona yönlendirilmek suretiyle banka hesabından 100 bin TL kredi çekildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, mağdur Elmas'ın 24 Haziran 2021'de telefon hattının dolandırıcılar tarafından bilmediği bir yöntemle kopyalandığı, başka bir numaraya yönlendirildiği ve o gün eşinin ablasının oğlu tarafından kendisi arandığında ‘Jale' isminde başka birinin telefonu açtığının belirtildiği aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, bunun üzerine zarara uğramak istemeyen mağdurun, bankaları arayarak hesaplarının acilen kapatılması talebinde bulunduğu ancak bir hesabından 93 bin TL'ye yakın paranın H.A. adlı şahsa internet bankacılığı üzerinden gönderildiğinin tespit ettiği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, mağdur Elmas'ın söz konusu para transferleri, banka kredisi çekimi ve kredi tutarının kendi hesabından başka hesaba gönderilmesine ilişkin işlemlerin onayı için hiçbir suretle bankalar tarafından kendisiyle herhangi bir görüşme geçmediği de kaydedildi.

"Tedavi için biriktirmiştik parayı, başkaları alıp götürdü"

Konuya ilişkin mağdur olan Şevket Elmas açıklamasında "Sabah saatlerinde beni telefonla aradılar, yarım saat kadar beni telefonda beklettiler. Hesaplarımı araştırdığımda dolandırıldığımı hissettim. Eşimin kanser tedavisi için para biriktirmiştim, o arada dolandırmışlar beni. Çok mağdur oldum, eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan para almak zorunda kaldım eşimin tedavisi için. Banka personeli olarak tanıttılar kendilerini, benim üzerime kredi çekmişler. Zor durumdayız, paramızı aldılar. Türk yargısına güveniyorum. Tedavi için biriktirmiştik parayı, başkaları alıp götürdü" dedi.

"Mobil uygulamadan müvekkilin eşinin kanser tedavisi için biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar"

Mağdur Elmas'ın avukatı Dilek Yüksel ise ‘'Müvekkili banka personeliyiz diye arayıp bekletiyorlar telefonda, beklettikten sonra kapatıyorlar telefonu. Daha sonra müvekkilin yeğeni arıyor, ‘abi senin telefonun nerede, kim açıyor' diye soruyor. Müvekkilim öğreniyor ki telefon yönlendirilmiş. Öğrendiğimize göre müvekkilin telefonundaki mobil uygulamaya erişim sağlıyorlar, bir bankanın mobil uygulamasından müvekkil adına kredi çekip kendilerine transfer ediyorlar. Diğer bankanın mobil uygulamasından da müvekkilin eşinin kanser tedavisi için biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar. Her 2 bankaya da dava açtık, birine açtığımız davayı kazandık diğerine yargılama devam ediyor. Sanık hakkında da suç duyurusunda bulunduk soruşturma devam ediyor. Bir bankadan müvekkil adına 100 bin TL kredi çekiyorlar kendilerine transfer ediyorlar, diğer bankadan da müvekkil adına müvekkilin biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar'' ifadelerini kullandı.