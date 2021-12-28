Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşiyle tartışan bir şahıs, sinirine hakim olamayarak pürmüz tüp ile evi ateşe verdi. Eşinin evde yangın çıkardığını fark eden kadın, evdeki çocuklarını da alarak kendisini dışarı attı. Evi ateşe veren şahıs da ardından kendisini evden dışarı attı. Yangının kısa sürede büyüdüğü ev alev alev yandı. Yangın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 katlı binanın çatı katındaki daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evini yakan şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

4 katlı binanın çatı katında yanan ev havadan görüntülendi.