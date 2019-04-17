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ESKAM'la 485 kişi iş sahibi oldu

Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), İstanbul Havalimanı’nda temizlik, lojistik ve vale hizmeti verecek 485 kişiyi istihdam etti.

Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), İstanbul Havalimanı'nda temizlik, lojistik ve vale hizmeti verecek 485 kişiyi istihdam etti.


İşsizlere iş bulmak amacıyla Esenler Belediyesi tarafından kurulan Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), Esenlerli işsizleri iş sahibi yapmaya devam ediyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen mülakat ile adaylar iş sahibi olmak için ter döktü. Mülakata, ESKAM Sorumlusu Mustafa Bozkurt ve ESKAM yetkilileri katıldı.


485 kişi iş sahibi oldu


İstanbul Havalimanı'nda temizlik, lojistik ve vale hizmeti verecek personel alımı mülakatları, sabah saat 10.00'da başladı. 5 saat süren mülakatların ardından işe alımlar gerçekleşti. Mülakatlara 939 kişi katılırken, 40 kişi lojistik, 40 kişi vale ve 405 kişi temizlik bölümlerinde toplamda 485 kişi istihdam edildi. Mülakatlara katılarak işe alınan personellerin bir hafta 10 gün içerisinde işe alımları gerçekleşecek.

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