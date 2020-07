Eski Bakan Moğultay vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı

Anma törenine Mehmet Moğultay'ın eşi Ayşe Moğultay, oğlu Ulaş Moğultay ve aile üyelerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Hüseyin Aksu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İlhan Çelik, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe ve Pendik ilçe başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Törende konuşan Mehmet Moğultay'ın oğlu Ulaş Moğultay, “Bugün burada babamı aramızdan ayrılışının 3. yılında anıyoruz. Pandemi döneminde burada olan, babamı seven bütün dostlarına teşekkür ederim. Babam İstanbul'a, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına çok hizmet etmiş ve iz bırakmış, her zaman Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan bir devlet adamıydı. Bulunduğu görevlerde her zaman halkçı ve işçinin yanında oldu ve adaleti savundu. Kendisinden önce halkını düşünürdü. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Kartal'da yaşadığı süreçten dolayı eski Adalet Bakanı ve aynı zamanda eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ı anmanın kendilerine gurur verdiğini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Korona ve pandemi sürecindeyiz. Bu nedenle büyük bir toplanma gerçekleştirmedik. Sadece birkaç dosta haber verildi. Bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için birkaç dostuyla bugün bakanımızım başındayız. Korona virüsü atlattıktan sonra ve yerine bakanımızın anmalarını bölümünüzün seven bütün dostlarıyla anmak bizim boynumuzun borcu. Sayın bakanımız bakanlığı döneminde herkesi kucaklayan anlayışıyla da büyük bir devlet adamıydı. Böyle bir devlet adamını Kartal'da yaşadığı süreçten kaynaklı olarak anmak bizleri gururlandırıyor " diye konuştu.

Törende Moğultay için Kur'an-ı Kerim okunduk sonrası toplu resim çekilip misafirlere lokum ikram edildi.