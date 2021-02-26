Eski Başbakan Erbakan vefatının 10'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı

Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'na gelen sevenleri Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı. Birçok gençlik teşkilatından gelen vatandaşlar Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrine akın etti. Mezarlığa gelen eski başbakanın sevenleri Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Mezarlıkta kurulan çadırda ziyaretçilere tatlı ve içecek ikramı yapıldı. Erbakan'ın sevenleri kabrinin etrafına "Sevgili Necmettin Erbakan'ı ölümünün 10'ncu yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde yazılar astı.

Anmaya gelen Mükremin Köse isimli vatandaş, “Kur'an-ı Kerimlerimizi okuduk, Yasin'lerimizi okuduk, tekrardan rahmetli Erbakan Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Erbakan Hocamız bu ülke için çok güzel çalışmalar yaptı, güzel eserler ortaya koydu” dedi.