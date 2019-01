Eski basın danışmanı Nermin Ceri'den çarpıcı açıklamalar

Müzik dünyasında ünlülerin marka ve PR danışmanı olarak bilinen Nermin Ceri CRI TÜRK'te Michael Kuyucu'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceri, Gülşen'in ‘Be Adam' klibinde giydiği pijamanın ilginç hikayesini anlattı.

Müzik dünyasında ünlülerin marka ve PR danışmanı olarak nam salan bir dönem efsane yorumcuların danışmanlığı yapan Nermin Ceri kısa bir önce yayınlanan ‘1 Kişilik Dev Kadro' adlı kitabı ve müzik starları ile yaşadığı ilginç anıları CRI TÜRK'te Michael Kuyucu'ya anlattı.

Gülşen'in ‘Pijamalı Kız' olarak lakap takılmasında kendisinin pazardan satın aldığı pijama ile olduğunu söyleyen Nermin Ceri, Michael Kuyucu'ya son zamanlarda medyada konuşulan Seda Sayan'ın bir dönemler namaz kıldığı için kovduğu oyuncusu Mülayim ile ilgili olayın bilinmeyen yüzünü de anlattı.

“Gülşen'e pazardan 5 TL'ye pijama aldım”

Ceri o anları şöyle anlattı: “Gülşen ilk albümü “Be Adam”ı tamamlamıştı, Koral Sarıtaş geldi. Bana Gülşen'i bana teslim etti. “Eti senin kemiği benim, bakalım ne yapacaksın” dedi. Gülşen çok tatlı bir kızdı. Her sabah okula gider gibi yanıma ofise gelirdi, sohbet ederdik. Onu tanımak için bunu istemiştim ondan. 3 ay bu şekilde tanıma süreci sürdü ve 3. aydan sonra çekeceğimiz klipte Gülşen'in pijama giymesine karar verdim. Gülşen o dönemlerde 24 yaşlarındaydı, vücudu yeni gelişiyordu, bacak çarpıktı. Hiçbir zaman ona mini elbise, etek tarzı şeyler giydiremeyeceğimi düşündüm. Seksi bir kız olarak düşünmedim onu. Bir de Ordulu, Karadenizli olduğu için, önümde birkaç kere masaya vurup “Ben bunu böyle yaparım” dedi. Orada ampul yandı bende. Maskülen tarzı bir kız olabilir diye düşündüm. 5 liraya ulus pazarından pijama aldım, giydirdim ve “Be Adam”ın klibini çektik. Çok ses getirdi.”

“Sanatçı evlenmemeli, sanatçı işiyle evlenmeli”

Nermin Ceri, Michael Kuyucu'ya Rafet El Roman'ın kariyerinin en önemli bir aşamasında evlenerek çok ciddi bir hata yaptığını söyledi. Ceri, “Selim Gençalp vapurda Rafet El Roman'la tanışmış. Rafet El Roman gitar çalıp şarkılarını söylüyormuş. Selim de Rafet'i alıp Marş Müziğe getirip dinletti. Sadece iki şarkıyı beğenmediler, onlarda değişiklik yapılmasını istedi. Rafet onları düzeltti geldi ve albümü yayınladık. Rafet El Roman'ı çok fazla değiştirmek istemedim, onun kendine has bir tarzı vardı zaten. Rafet henüz çıkışının 8. ayındayken gizlice evlendi. Güzellik yarışmasına gitmiştik, Rafet orada şarkı söyledi ve orada Tuğba'ya sevdalandı. Daha 3. klibi bile çekmemiştik çok gereksizdi bu evlilikti bence. Çok acele etti. Bir sabah magazin duayeni Ateş Çelik beni aradı, bana Rafet'in evlendiğini söyledi, şoka girdim. Sonra bana Ateş abiden Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden Rafet'in evlilik cüzdanı geldi. Müzik şirketi Rafet'i çağırdı, izah ettik çok erken olduğunu, o da “Sevdim yaptım” dedi. Belki ileride bu olayın ona bir zarar vereceğini bilemedi. Evlenmelere karşı değiliz ama zamanlama açısından çok erkendi. Çok güzel bir başarıyla çıkılmıştı. Gülşen'de aynı hatayı yaptı. Bir duraklamaya girdi evlendikten sonra. Sanatçıların evlilikleriyle değil, yaptıkları işlerle anılmaları gerekiyor. Evliliğin sanatçılara hep zarar verdiğini gördüm, hiç tasvip etmiyorum. Hayranlar ona aşık oluyor, hayranlar ondan soğuyor, albüm satışı düşüyor vs. gibi birçok zincirleme giden şeyler oluyor. Mesela Gökhan Özen ve Mustafa Sandal hep büyük hayranları olan ve evlendikten sonra duraklamaya geçen insanlar. Sanatçı evlenmemeli. Sanatçı işiyle evlenmeli” diye konuştu.

“Seda Sayan Mülayim'i namaza gittiği için işten çıkardı”

Son günlerde magazin medyasında tartışılan ‘Seda Sayan ve namaz' konusuna da CRI TÜRK'te açıklık getiren Nermin Ceri, Michael Kuyucu'ya işin medyaya yansıtıldığı gibi olmadığını söyledi. Seda Sayan'ın Mülayim'i işten çıkartırken orada olduğunu anlatan Nermin Ceri şunları anlattı: “ Ben 4,5 yıldır Seda Sayan'la çalışıyordum. Mülayim adında bir oyuncu arkadaşımız vardı, Seda Hanım'ın partneri gibi. O çocuk o dönemde her cuma namaza giderdi. Kanaldan izinliydi ona biri izin vermişti. O gün Seda Sayan onun neden namaza gittiğini ve neden izin verildiğini sordu. Ben de “Seda Hanım bu çocuk zaten her cuma namaza gidiyor, kusura bakmayın ama burada ben Mülayim'in yaptığı bir hata göremiyorum” dedim. O da “O zaman ya sen gideceksin, ya da o gidecek” dedi. Bu cümle kurulunca ben de “O zaman ben gidiyorum” dedim. Seda Sayan şok yaşadı. Ben kapıdan çıktım kendimi hastaneye yatırdım. Bu hareketi hazmedemedim, 4,5 yıl ciddi emek vermiştim ben Seda Sayan'a. Çok güzel bir başarı elde etmiştik ekip olarak. Burada suçlu ben mişim gibi bir takım şeylerin üzerime atılmasından hoşlanmadım. Ben o an gittikten sonra Mülayim'i de işten çıkarmışlar. Bu çocuk o an sigara içmeye gidiyorum dese tamam, ama namaza gittiği için Seda Sayan bu çocuğu işten çıkardı.”

"Serdar Ortaç bugün çıksaydı başarılı olamazdı"

Michael Kuyucu, Nermin Ceri'ye “Acaba Serdar Ortaç Bugün çıksaydı başarılı olur muydu?” soruna net bir şekilde “Hayır” cevabını verdi. Nermin Ceri, “Serdar Ortaç bugün çıksaydı star olamazdı. O zaman bir şeyler üretilerek çıkıyordu. Şimdi üretim yok. Bir kısır döngüye girildi ve her şeye para olarak bakılıyor. Her şey artık çok değişti. Sanatçıların yanındaki insanlar, sanatçıların yaşadığı krizlere müdahale edemiyor. Ben sanatçılarıma kriz dönemlerinde hep müdahale edip, o kriz dönemini yönetip başarıyla atlattık. Mesela Sıla bence çok başarılı bir kız. Başına gelenlere çok üzülüyorum ama hatanın etrafından da kaynaklandığını düşünüyorum. Kriz döneminde ona yardım edeni mi yok etrafında acaba? O “Dayak yedim” lafını söylememeliydi, bilinmemeliydi. Sıla bu durumdan çıksın yoksa kariyeri ciddi zarar görecek. Çıkması lazım çünkü böyle yetenekler kolay gelmiyor” diye konuştu.