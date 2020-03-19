Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti

İlk gençlik yıllarında Refah Partisi'yle başladığı siyasi hayatına AK Parti'yle devam eden 69 yaşındaki Yücel Çelikbilek, Beykoz'da 1994-1999, 2009-2014 ve 2014-2019 olmak üzere üç dönem belediye başkanlığı yaptı. İlçeye hizmetleriyle halkın sevgisini ve takdirini kazanan Çelikbilek'in vefatı ilçede ve siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı. Yücel Çelikbilek'in cenazesi, Belediye Meydanı'nda helallik alındıktan sonra saat 15.00'te Büyük Çamlıca Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Yücel Çelikbilek Kimdir?

1951 yılında Kars'ta doğdu. 1956 yılında Beykoz'a geldi. Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulunu, Beykoz Ortaokulunu, Kadıköy Ticaret Lisesini, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans yaptı. 1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti'nin 2002-2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi. Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı'nın da başkanlığını yürüttü. 1989-1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Görevde bulunduğu süre içerisinde Beykoz'un her köşesinde önemli hizmetlerin yapılmasının yanı sıra, borçsuz bir belediye devretti. 1999 yılından itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanı ve yerel yönetimler koordinatörü olarak görev yaptı. 15 seneyi aşkın yerel yönetim tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza attı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı. Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994-1999, 2009-2014 ve 2014-2019 dönemlerinde üç dönem belediye başkanlığı yaptı.