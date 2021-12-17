Eski Bora Başkanı Yücel Sayman için İstanbul Barosu önünde tören

Dr. Yücel Sayman için İstanbul Barosu önünde bir tören düzenlendi. Törene katılan meslektaşları Sayman'ı uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün Dr. Yücel Sayman için İstanbul Barosu önünde bir tören düzenlendi. Törene Sayman'ın ailesi ve sevenleri, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda avukat katıldı. Törende Sayman'ın tabutuna çiçekler bırakılırken, ailesi, sevenleri ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

“Gerçek bir hocayı kaybettik”

Törende bir konuşma yapana İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, “Hukuk için atan bir yürekti o. Yaşamı boyunca ders veren bir gerçek hocayı kaybettik. O yürek duruncaya kadar hep insan hakları adına, hukuk adına, demokrasi adına geride bıraktığı bir mücadeleyi simgeledi aslında. Bir özgün dönemin baro başkanlığını yaptı. Hepimize dersler bıraktı. Hukuk sanattır demişti. Hem gerçek bir hukukçuydu, hem de akademisyen olarak gerçek bir avukattı. Bütün bunların ötesinde gerçek bir de sanatçıydı. Dünyaya hem hukuk hem de sanat yönüyle bakan kendi yaşamını da bu anlamda biçimlendiren, olduğu gibi görünen göründüğü gibi olan bir insandı” diye konuştu.

“İlkeli duruşu olan ender bir insandı”

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yücel Sayman bir avukat olarak ve bir akademisyen olarak yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığında yargının en önemli noktası saygı olarak bana göre özlü şahsiyetlerden biriydi. Savunmanın kutsallığına inanan ve özellikle hak ve özgürlükler, hukuk devleti konusunda, analitik ve felsefi derinlemesine fikirleri ile hepimizin zihinlerinde ayrı bir yeri var. Akademisyenliğinden çok şey öğrendik, avukatlık mesleğindeki ilkeli duruşundan, demokratik ve hak ve özgürlükler noktasındaki o ilkeli duruşundan hayatı boyunca taviz vermeyen ender kişiliklerden biriydi. Tüm meslektaşlarımın başı sağ olsun” dedi. Törenin ardından Sayman, alkışlar ve gözyaşları için cenaze namazının kılınacağı Şakir'in Camii'ne uğurlandı.