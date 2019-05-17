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Eski eşi çocuğunu göstermeyince kayınpederinin imamlık yaptığı caminin çatısına çıktı

Sancaktepe’de bir şahıs, boşandığı eşinin çocuğunu göstermemesi sebebiyle, kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıktı.

Sancaktepe'de bir şahıs, boşandığı eşinin çocuğunu göstermemesi sebebiyle, kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Ö. K. uzun süren ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçti.


Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki Ertuğrulgazi camide meydana geldi. Boşandığı eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Ö.K, kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıktı. İntihar girişiminde bulunan şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, polisin yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonrasında intihardan vazgeçti. Şahıs sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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