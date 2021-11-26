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Eski eşini sokak ortasında dövüp saçlarını kesti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Serdar F.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Serdar F. isimli şahıs, eski eşini sokak ortasında döverek saçlarını kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Sarıgöl Mahallesi Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Serdar F. İle eski eşi Ç.T. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Eski eşini bir süre döven Serdar F. cebinden çıkardığı makasla kadının saçlarını kesti. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Serdar F.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Dayak yiyen kadının eski eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken Serdar F.'nin serbest bırakıldı.

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