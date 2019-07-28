Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'da

Aydın'daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşar Büyükanıt, buradaki tedavisinin ardından akşam saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Maslak'taki özel bir hastaneye getirilen Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye geldi.