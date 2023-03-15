Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in dosyası yetkisizlik kararı ile Ankara'ya gönderildi

Silivri'de başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle açılan dava dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan ve dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Güzel'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Yetkisizlik kararı verildi

İddianamenin gönderildiği İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesi 9. fıkrasında yer alan ‘'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir'' cümlesi gerekçesiyle, dava dosyası hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.