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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'nda

Beyoğlu’nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in cenazesi konsolosluk yetkileri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi konsolosluk yetkileri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İstanbul Havalinına getirilen cenazenin 21.00 sıralarında gönderileceği öğrenildi.


Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in naaşı biten işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alındı. Konsolosluk yetkilileri tarafından alınan cenaze, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan kargolama işlemlerinin ardından cenaze, saat 21.00 sıralarında Londra uçağı ile İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.

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