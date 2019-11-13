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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı

Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.


Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gelmişti. Bir süre Adli tıp Kurumunda işlemlerle ilgilenen Winber daha sonra Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Davet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Winber Cinayet Büro Amirliğine ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.

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