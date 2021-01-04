Eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla yaraladı

Silivri'de bir şahıs, tekstil mağazasında eski kayınvalidesini ve kayınçosunu silahla ağır yaralandı.

Olay, Mimarsinan mahallesi Muammer Aksoy caddesi üzerinde bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eski kayınbiraderini Ahmet A. ve kayınvalidesi Latife A.'ın işletmecisi olduğu mağazaya gelen Saldun A. kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ağır yaralanan Ahmet ve Latife A. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma ve soruşturma başlattı.