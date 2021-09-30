Eski sevgiliye "şekerli" tuzak

Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker döken şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan hemşire kadın, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. İddiaya göre, otomobili ile işe gitmek üzere yola çıkan hemşire, bir süre ilerledikten sonra freninin tutmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Kısa süre sonra kendisini toparlayan kadın, aracını güçlükle durdurabildi. Tamirhanede yapılan incelemede aracın fren hidroliği bölümüne şeker döküldüğü ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hemşire, görüntülerde 4 yıldır beraber olduğu ancak şiddet nedeniyle ayrıldığı sevgilisi Mazlum T.'nin otomobilinin yanına geldiğini gördü. Kendisinde aracın anahtarı da bulunan adamın kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktüğü ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hemşire, Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.