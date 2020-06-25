Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk sporunun gelişmesine sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor bakanı olarak önemli hizmetler yapmış olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı temsilen Spor Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

Anma töreninde pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlandırıldı.