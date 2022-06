Eski Türkler ve Osmanlı'da ‘halkla ilişkiler'i yazdı

Yazar Emine Kazan'ın kaleme aldığı ilk kitabı “Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler” seçkin üniversitelerin kaynak kitabı oldu.

Yazar Emine Kazan'ın ilk kitabı Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler, 2007 yılında yayımlandı. 2021 yılında ise genişletilmiş baskısı ile okuyucularıyla buluştu.

Eserinde Eski Türklerde ve Osmanlı'da halkla ilişkilerin nasıl olduğunu ve yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkiyi irdeleyen Kazan, bu vesileyle halkla ilişkiler tarihine farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Kitabın, bir halkla ilişkiler uzmanının gözünden, Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti'nde iletişim kurumlarının kıyasını yansıtması dikkati çekiyor.

Kitabın amacının; Eski Türklerde, Selçuklu'da ve Osmanlı Devleti'nde kullanılan halkla iletişim kanallarına dikkat çekmek olduğunu ifade eden Kazan, adı geçen devletlerde iletişim için kullanılan araçların yanı sıra, kurumlara ve uygulamalarına da yer veriyor.

Eser, dünyanın seçkin üniversitelerinde kaynak kitap olarak yer alıyor

Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler Kitabı: TÜHİD kaynak kitaplarda, Halkla İlişkiler sitesi kaynak kitaplarda, Dünyanın seçkin üniversitelerinde; Toronto, Oxford, Harvard, University of Michigan, Orient-Institute Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Universitts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) Almanya, New York University, Columbia University in the City of New York, Library of Congress Washington, HathiTrust Digital Library, Ohio State University Libraries, UC Berkeley Libraries, University of California, NRLF gibi önemli kuruluşların kütüphanesine girdi.

Yakamoz Yayıncılık tarafından yayımlanan esere internet üzerinden de erişmek mümkün.