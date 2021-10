'Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler' kitabı raflardaki yerini aldı

Halkla ilişkilerin eski Türklerde ve Osmanlı Devleti'nde nasıl olduğu, yöneten-yönetilenler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüldüğü kitaplaştırıldı.

Halkla ilişkiler tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan 'Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler' isimli kitap raflardaki yerini aldı. Tarihin, bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlandığı kitapta, günümüz halkla ilişkiler kurumları ile Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti'ndeki iletişim kurumlarının kıyaslanması da dikkat çekiyor. Emine Kazan, bu kitabın amacının iletişim tarihinde hak ettiği yeri bulamayan Eski Türkler, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde kullanılan halkla iletişim kanallarına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kazan, "Halkla ilişkiler yöntemlerinin örnekleri ile yer aldığı kitap Yakamoz Yayıncılık tarafından yayınlandı. 2007 yılında yayınlanan ilk baskısının ardından okuyuculardan gelen yorumlar üzerine genişletilerek yeniden yazılan kitap okuyucuları ile buluşmayı bekliyor" dedi.

Kazan, "Tarih boyu ‘göçebe' yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve burada yüzyıllarca ‘devlet' olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir. Pek çok tarihçi için ise bu tablo, bir ‘hazine' görünümündedir. Türklerin tarihi araştırılırken, onların birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz. İşte, eski Türkler, Selçuklular ve Osmanlı Devleti'nin yapısındaki hiyerarşinin, ‘yöneten-yönetilen' arasındaki mükemmel uyumla birlikte nasıl şekillendiğini; Yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış olan Türklerde 'halkla ilişkiler' dişlilerinin nasıl çalıştığını “Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler” adlı kitapta bulacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yazar Emine Kazan'ın kaleme aldığı ilk kitabı 'Osmanlıda Halkla İlişkiler' kitabının orijinali Michigan Üniversitesi'nde ve dünyanın seçkin üniversitelerinde kaynak kitap olarak yer aldı. Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler Kitabı: TÜHİD kaynak kitaplarda, Halkla İlişkiler sitesi kaynak kitaplarda, dünyanın seçkin üniversitelerinde: Toronto, Oxford,Harvard, University of Michigan, Orient-Institute Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Universitts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) Almanya, New York University, Columbia University in the City of New York, Library of Congress Washington, HathiTrust Digital Library, Ohio State University Libraries, UC Berkeley Libraries, University of California, NRLF gibi önemli kuruluşların kütüphanesine girdi.