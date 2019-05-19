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Eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi

İstanbul’da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi.

İstanbul'da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi. Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarla bin 500 kişi orucunu birlikte açtı.


İstanbul'da yaşayan eski ülkü ocakları başkanları ve öğretmenler iftarda bir araya geldi. 8 yıldır düzenlenen iftarda yaklaşık bin 500 kişi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde orucunu birlikte açtı. İftarı düzenleyen MHP MYK üyesi Erdem Karakoç, “İstanbul'daki öğretmenleri ve ülkü ocağı başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla beraber bir araya gelmek için yıllardır bir gayretimiz var. Bu sahada da 8. yıl iftarımız oluyor.” dedi.

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