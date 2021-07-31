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Eski Vali Coş'un cenazesi hastane morgundan alındı

Başakşehir Bahçeşehir’de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş’un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Başakşehir Bahçeşehir'de dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Kızının cenaze aracının arka camından babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı.



Bahçeşehir'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta bir özel hastaneye kaldırılan Sakarya'nın eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi hastane morgundan kızı ve yakınları tarafından alındı. Coş'un cenaze namazının ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi. Coş'un kızının cenaze aracının arka camından babasına bakışı ise yürekleri dağladı.

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